QUIZ: Opgegroeid in de nineties? Wat weet jij nog over Beverly Hills 90210? Matthias Van den Bossche

05 maart 2019

12u37 0 TV Luke Perry, de acteur die jarenlang de rol van ‘Dylan’ vertolkte in de legendarische nineties-reeks Beverly Hills 90210 en zo ongewild uitgroeide tot een tieneridool, is maandag op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een beroerte.

Verschillende castleden van weleer hebben via sociale media hun medeleven betuigd. De serie die vernoemd is naar het postnummer van de chique gemeente nabij Los Angeles, is bijna dertig jaar oud, maar blijft haast iconisch.



Was jij in de nineties een verwoede kijker? Dan is deze zeven vragen tellende quiz zeker iets voor jou.



Veel succes!