QUIZ. Eén stad, vier vriendinnen, oneindig veel drama: hoeveel weet jij nog over ‘Sex And The City’? MVO

21 oktober 2019

19u49 0 TV Eén stad, vier vriendinnen, oneindig veel drama: dat is het recept voor ‘Sex And The City’. Het is intussen al 21 jaar geleden dat Carrie Bradshaw zich met onvergetelijke quotes, cosmopolitan cocktails, Mr. Big en Manolo Blahnik stiletto’s vastspijkerde in ons gemeenschappelijk geheugen. Of toch misschien... hier kan je jouw kennis testen!

De reeks werd geprezen omwille van de tot op dat moment ongeëvenaarde eerlijkheid over de ervaringen van vrouwen boven de 30. Ze gaf inzicht in seks, vriendschap, daten en carrière in the big city. Elke vrouw die opgegroeid is met ‘Sex And The City’ weet van zichzelf of ze een Carrie, Samantha, Charlotte of Miranda is. Vanaf vandaag kan ook de nieuwe generatie leren waarom je nooit iemand dumpt met een post-it: alle zes seizoenen van ‘Sex and the City’ zijn vanaf dan beschikbaar op Play (en Play More) van Telenet.

Hieronder kan je alvast testen of jij die opfrisser nog nodig hebt...