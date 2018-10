QUIZ. De Smurfen worden 60 jaar, hoeveel weet jij over de blauwe wezentjes? MVO

23 oktober 2018

06u00 0 TV De blauwe figuurtjes die jong en oud nog kent uit stripverhalen en van tv, worden vandaag 60 jaar. De Smurfen zijn na al die jaren nog even populair. Maar hoeveel weet jij over ze?

Het is 60 jaar geleden dat de Smurfen in het leven werden geroepen door striptekenaar Peyo. Sindsdien hebben onder andere Grote Smurf, Smurfin en Brilsmurf tientallen eigen strips, tv-reeksen en zelfs films. Bovendien werden die in meer dan 40 talen uitgebracht. Dat levert niet alleen veel lees- en kijkplezier op, maar ook leuke trivia!