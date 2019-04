QUIZ. Ben jij een echte ‘Game Of Thrones’-fan? Deze test is alleen voor échte kenners MVO

07 april 2019

08u00 0 TV ‘Game Of Thrones' begint volgende week aan het laatste seizoen, maar wat weet jij nog van de voorbije zeven seizoenen?

Tijd om de Watchmen van de White Walkers te onderscheiden, wie hoog kan scoren op deze ultieme ‘Game Of Thrones’-quiz is zonder twijfel een echte kenner en een grote fan. Heb je de laatste weken alle afleveringen van de serie opnieuw bekeken om bij te zijn tegen de start van het nieuwe seizoen? Test hier dan of je wel goed hebt opgelet!