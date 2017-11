Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee acteren samen in nieuw seizoen 'De Buurtpolitie' MVO

17u12 0 QMusic Maarten en Dorothee in 'De Buurtpolitie' TV De opnames voor het nieuwe, negende seizoen van 'De Buurtpolitie' zijn ondertussen volop aan de gang. Daarin is ook een rol weggelegd voor Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.

Zij zullen in één aflevering van de scripted realityreeks zichzelf spelen. Maarten was vorig jaar samen met zijn hond Loes al eens in een aflevering van 'De Buurpolitie' te zien.

'De Buurtpolitie'-acteur Andy Peelman, ofwel inspecteur Koen, vertelde het grote nieuws live op antenne: “We waren zo onder de indruk van de acteerprestaties van Maarten dat hij nog eens mag meedoen. Maar deze keer zouden we graag willen dat Dorothee ook meespeelt”. Voor Dorothee is het de eerste keer dat ze als actrice aan de slag gaat. “Ik kan helemaal niet acteren, maar als Maarten dat kan zal ik dat ook wel kunnen zeker?”, lachte ze.

Het script van de aflevering gaat als volgt: Het politiekorps is op zoek naar de ouders van een jonge tweeling die samen met hun hondjes op pad zijn. De politie weet niet wie ze zijn en doet een oproep via social media, maar die levert niet meteen veel informatie op. Daarom willen Maarten en Dorothee graag helpen. Ze schakelen de radio in om de familie van de kindjes op te sporen.