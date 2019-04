Q2 zendt vanavond Manchester United-FC Barcelona uit... en dat komt door Lukaku DBJ

10 april 2019

00u00 0 TV Op Q2 kan je vanavond terecht voor een stevige Champions League-klassieker. In de derde kwartfinale nemen Manchester United en FC Barcelona het tegen elkaar op in Old Trafford. Dat wil zeggen: een clash tussen Rode Duivel Romelu Lukaku en voetbalgrootheid Lionel Messi.

Een aantrekkelijke affiche, maar ook die andere kwartfinale tussen Ajax en Juventus spreekt tot de verbeelding. Na de achtste finale klonk er nog kritiek omdat Q2 ervoor gekozen had Tottenham-Borussia Dortmund uit te zenden en niet toonde hoe Ajax tegen alle verwachtingen in Real Madrid uitschakelde. "Het selecteren van een Champions League-wedstrijd is altijd moeilijk", zegt Michiel Ameloot, chef sport bij VTM Nieuws. "Maar in principe kiezen we telkens voor de wedstrijd waar er Rode Duivels op het veld staan." Sinds dit seizoen deelt VTM de Champions League-rechten met SBS. VIER zendt de dinsdagwedstrijden uit, Q2 die op woensdag.

'UEFA Champions League', Q2, 20.35 uur