Q2 zendt benefietconcert ‘One World: Together At Home’ uit LOV

15 april 2020

17u18 3 TV De hele wereld vecht tegen het coronavirus. Terwijl de pandemie mensen uit elkaar dwingt, gebruikt Lady Gaga de kracht van muziek om mensen veilig samen te brengen. Nu zaterdag 18 april 2020 zet ze samen met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Global Citizen het tv-benefietconcert ‘One World: Together at Home’ op poten dat wereldwijd wordt uitgezonden.

In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en muziekfestival Global Citizen, zet Lady Gaga een tv-festival op poten dat wereldwijd wordt uitgezonden op 18 april. Voor ‘One World Together at Home’ kondigde ze een hele reeks namen aan die hun opwachting zullen maken tijdens de show: onder anderen Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney en Lizzo. Ook onze Belgische trots Angèle zal haar opwachting maken. Of dat zal zijn met een optreden of een boodschap, is niet duidelijk. De show zal in totaal maar liefst zo’n 8 uur duren en belooft een historisch moment te worden.

Het speciale evenement wordt gehost door Lady Gaga en aan elkaar gepraat door talkshowhosts Jimmy Fallon van ‘The Tonight Show’, Jimmy Kimmel van ‘Jimmy Kimmel Live’ en Stephen Colbert van ‘The Late Show with Stephen Colbert’. Doorheen de uitzending worden ervaringen en verhalen van artsen, verpleegsters en gezinnen over de hele wereld in de kijker gezet.

90 miljoen dollar

De bedoeling is niet dat er donaties gemaakt worden tijdens de uitzending, maar dat het als een “warme knuffel” zal aanvoelen voor de wereldbevolking. Lady Gaga vindt het de verantwoordelijkheid van grote namen zoals zichzelf, maar ook van multinationals om geld in het laatje te brengen in de strijd tegen het coronavirus. Zo belde ze al haar contacten op om ze om giften te vragen. Onder anderen Apple-baas Tim Cooke maakte zo’n 10 miljoen dollar (ongeveer 9,1 miljoen euro) vrij. Na twee weken bracht dat al het gigantische bedrag van 90 miljoen dollar (bijna 82 miljoen euro) op. Zelf deed Gaga ook een duit in het zakje, door opbrengsten van haar make-upmerk Haus Of Gaga te doneren.

De opbrengsten van het evenement worden gebruikt om de hele wereld uit te rusten met mondmaskers, jassen en andere essentiële apparatuur. Daarnaast wordt er ook geld gedoneerd aan goede doelen die voedsel, onderdak en gezondheidszorg bieden voor diegenen die het het hardst nodig hebben.

‘One World: Together at Home’ op zondag 19 april 2020 om 17.30u of 22.45u bij Q2. Maandagochtend 20 april zendt Q2 de show nog eens uit om 08.00. De special met de hoogtepunten is na de uitzending bij Q2 op zondag ook online te bekijken op VTM GO.