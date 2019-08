Q2 pakt uit met eigen programma: sketches over #MeToo moeten meer vrouwen lokken DIT NAJAAR IS 'GRENSOVERSCHRIJDEND' TE ZIEN Mark Coenegracht

16 augustus 2019

00u00 0 TV Drie jaar nadat 2BE werd omgevormd tot Q2, de tv-poot van radiozender Qmusic, wil de zender graag 'vervrouwelijken'. "Jonge mannen bereiken we volop, nu zouden we ook graag jonge vrouwen fan laten worden." Vooral het #MeToo-sketchprogramma 'Grensoverschrijdend' moet het tij doen keren.

Het wordt een warme tv-herfst met veel nieuwe programma's voor het grote publiek. Eén wil scoren met een mix van bekende en nieuwe programma's, VTM gooit toppers als 'Boer zkt. vrouw: De wereld rond', Belgium's Got Talent', 'Studio Stan' en de matchen van de Rode Duivels in de strijd, terwijl VIER onder meer 'Gert Late Night', 'Bake Off', 'De rechtbank' en wat later 'De slimste mens ter wereld' aanbiedt.

Maar ook de wat kleinere tv-zenders kruisen de degens. Canvas gaat voor compromisloze kwaliteit, terwijl VIJF rekent op 'Temptation Island VIPS'. Daarnaast mengt Q2 zich in de strijd, met een aangepast aanbod dat niet alleen een jong en mannelijk publiek, maar ook het andere geslacht wil charmeren. Het puur stoere, mannelijke imago - denk bijvoorbeeld aan het machoprogramma 'M!LF' van Philippe Geubels en Jan Van Looveren uit 2009 - is al enige tijd in de vuilnisbak beland en het fonkelnieuwe sketchprogramma 'Grensoverschrijdend' moet het tij definitief doen keren.

Regisseurs van dienst zijn Charlotte Vanhecke, het brein achter 'Loslopend wild' en 'Kafka', en Nele Meirhaeghe. Zij sturen een cast van zes vaste acteurs aan. Naast bekende gezichten Ben Segers, Tine Embrechts en Jens Dendoncker zijn dat Lukas Bulteel, die al meedeed in 'Kafka', 'Ghost Rocker' Tinne Oltmans en Rilke Eyckermans, die eerder rollen had in 'Quiz Me Quick' en 'In Vlaamse velden'.

Tijdens de lunch

Het idee voor een grensoverschrijdend sketchprogramma ontstond tijdens een lunchpauze, toen er over de #MeToo-affaire met Harvey Weinstein werd gepraat. Of er naast dikke miserie ook niet humor in die hele affaire zat, dat was de discussie. "Een gedurfde piste, want wanneer en hoe mag je lachen met zo'n gedrag? Welnu, na lange, slopende voorbereidingen, na veel scenario's schrijven en er nog meer weggooien, werden heel veel korte sketches, zeg maar 'quickies', overgehouden en met succes ingeblikt", zegt Ricus Jansegers, directeur programmatie bij Q2.

'Grensoverschrijdend' flitst ons voor sommige sketches ook terug in de tijd. Maar naast #MeToo-situaties uit de oertijd en de middeleeuwen komen ook klassiekers als de regisseur en de acteur op een casting, de schooluitstap en de dokter-verpleegsterverhouding aan bod.

'Game of Thrones'

"'Grensoverschrijdend' is het perfecte voorbeeld van waar we met Q2 heen willen", maakt Jansegers duidelijk. "Toen we drie jaar geleden 2BE omvormden tot Q2, was het de bedoeling jonge koppels te bereiken. Drie jaar later bereiken we veel jonge mannen, maar wat vrouwen betreft, hebben we nog werk. Daar gaan we nu op inzetten. Niet op één tijdslot, maar op een hele reeks. Dat zal vaak subtiel zijn. Wat meer vrouwvriendelijke films, straffe buitenlandse reeksen en, voor het eerst sinds lange tijd, opnieuw een echte Vlaamse sketchreeks. Die extra aanpak is nodig. Vorig jaar zijn we één avond Champions League-voetbal kwijtgespeeld. We moeten daar niet flauw over doen, dat heeft ons pijn gedaan. Ook al omdat Q2 op dat ogenblik mannelijker was dan CAZ, dat een echte mannenzender is. We moeten Q2 dus corrigeren. Dat gaan we op alle mogelijke niveaus doen."

Q2 programmeert 'Grensoverschrijdend' later in het najaar, na het eerste geweld van de grote tv-kanonnen. Daarnaast brengt de zender een anderhalf uur 'Big Bang Theory' per dag, het laatste seizoen van 'Game of Thrones', 'The Voice UK' en 'So You Think You Can Dance USA'.

Vitaya en CAZ blijven wél zelfde koers varen

Ook Vitaya en CAZ werden bij DPG Media onder de loep genomen. Bij hen geen grote bijsturingen. "Never change winning teams ", knipoogt Jansegers. "Vitaya is in bloedvorm en haalt voor het zesde opeenvolgende jaar een hoger marktaandeel bij de commercieel belangrijke vrouwen tussen 18 en 54 jaar. Jaar na jaar doet de zender het beter. Dankzij een consequente aanpak. We gaan dus niet te veel morrelen aan het programmaschema. Vaste waarden blijven 'Home and Away', 'Sturm der Liebe', een derde seizoen van 'Een frisse start', het 'guilty pleasure'-programma 'Masterchef Australië' en 'Ik vertrek'. Op zondag blijft onze medical Sunday een topper. Het schema is uiteraard doorspekt met film, met focus op vrouwelijke fans."

Aan CAZ willen ze aan de Medialaan ook niet te veel sleutelen. "We wilden daar met een duidelijk aanbod een mannelijk publiek bereiken. Dat doen we. Zelfs een heel eind beter dan vooropgezet. In drie jaar tijd scoren we met CAZ drie keer beter dan voorganger Acht. Ook hier blijven we dus trouw aan ons opzet: veel filmklassiekers en reeksen", aldus Jansegers.