Q2, CAZ en Vitaya maken plaats voor nieuwe VTM-zenders MC

10 augustus 2020

14u29 366 TV Grote kuis in volle zomerperiode aan de Medialaan. Q2, Vitaya en Caz gaan op de schop en worden vanaf maandag 31 augustus respectievelijk VTM 2, VTM 3 en VTM 4. VTM blijft het vlaggenschip als familiezender. VTM 2 moet een fijne nummer twee worden met pittige reality, lokaal en internationaal. VTM 3 wordt het filmkanaal, aangevuld met series en sitcoms, VTM 4 de zender voor actie en classics. VTM pakt ook opnieuw uit met de iconische slagzin ‘VTM kleurt je dag’.



“Een transformatie van familiezender naar een familie van zenders”, zo wordt aan de Medialaan de grote herstart omschreven. Aan moederzender VTM wordt niet gesleuteld. De grootste commerciële zender van Vlaanderen blijft voluit zetten op familie-entertainment. VTM 2 wordt wél anders dan het huidige Q2. De nieuwe zender zal inzetten op pittige reality, lokaal en internationaal. Vitaya verdwijnt als typische vrouwenzender en wordt vervangen door VTM 3, dat elke avond een topfilm zal programmeren, aangevuld met series en sitcoms. VTM 4 (nu nog CAZ) zal inzetten op actie en classics.

“Met VTM hebben we vandaag een heel sterk merk, met straffe creatieve content en een enorm fanshop in Vlaanderen. We verbreden die unieke band die VTM heeft met de Vlaming en maken van onze familiezender een familie van zenders waarmee we alle doelgroepen aanspreken”, zo licht algemeen directeur tv, streaming en radio Dirk Lodewyckx toe. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor VTM. Sinds de start van Ka2 in 1995 hebben we ervoor gekozen ons aanbod naast VTM te differentiëren met eigen namen en eigen merken. Daar komt nu een einde aan. Vanaf 31 augustus is het VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4.”

Toeval of niet, eind vorige week raakte bekend dat Telenet, eigenaar van de SBS-zenders, volgend jaar zal uitpakken met Play VIER, Play VIJF, Play ZES en een nieuwe tv-zender Play ZEVEN.

Ter verduidelijking: zo gaat het nieuwe VTM er binnenkort uitzien.

VTM kleurt opnieuw je dag

De tv-poot van DPG Media pakt naast een gestroomlijnde reeks zenders, ook uit met een nieuwe slogan: ‘VTM kleurt je dag’. Da’s vanaf 31 augustus niet langer de opdracht voor moederzender VTM, maar voor de volledige (nieuwe) familie. Wat oudere kijkers zullen zich de iconische baseline ook nog perfect herinneren. Het is de slagzin waarmee VTM zich bij de start in 1989 meteen bekend wist te maken bij gans Vlaanderen. ‘VTM kleurt je dag’ vervangt o.a. de slogan ‘zoveel om te delen’, die in maart 2018 werd gelanceerd, en ‘Je beleeft het hier’, dat vanaf 2012 liep.

“‘Kleurt je dag’ is als slogan eigenlijk nooit weggeweest. Hij behoort als het ware tot het erfgoed van Vlaanderen”, maakt Dirk Lodewyckx duidelijk. “Met de creatieve en kwalitatieve bijsturingen die we de voorbije jaren op VTM hebben doorgevoerd, geloven we dat we meer dan ooit aan die belofte beantwoorden. De Vlaming entertainen met geestige, spannende en verrassende programma’s is onze reden van bestaan. En vanaf dit najaar doen we dat met vier VTM-zenders. Zo kunnen we elke dag, bij elke Vlaming, wat kleur brengen in het leven.”

“Het is de bedoeling dat we straks gerichter per zender kiezen wat er waar te zien is. Bovendien willen we van VTM 2 écht een zender maken met veel lokale programma’s. Het is sowieso onze strategie om meer dan ooit in te zetten op lokale programma’s. Voor VTM en VTM 2, maar ook voor onze digitale platformen VTM GO en straks het nieuwe betalende streamingplatform.”

