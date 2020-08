Puzzelen met acteurs in coronatijden: zo werd de nieuwe castfoto van ‘Familie’ gemaakt BDB

11 augustus 2020

12u00 0 TV “Wij zijn terug!” Dinsdagochtend stuurde de “Wij zijn terug!” Dinsdagochtend stuurde de cast van ‘Familie’ het verlossende bericht uit met een groepsfoto waarop twaalf gezichten uit de soap staan te pronken. Maar in coronatijden is niets wat het lijkt: de acteurs kwamen op geen enkel moment samen om het gezellige kiekje te maken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De foto waarmee de nieuwe afleveringen van ‘Familie’ worden aangekondigd, krijgt een kersverse disclaimer mee: “Vanwege de coronamaatregelen zijn personen uit verschillende bubbels apart gefotografeerd en achteraf samengevoegd.” Hoe fiks je dat voor een kiekje dat de sfeer uitstraalt van een gezellige groepsknuffel op café?

“Ook al lijken ze heel erg close, de acteurs gingen niet samen op de foto”, klinkt het bij de fotoredactie van VTM. “In normale omstandigheden laten we alle acteurs een uurtje komen en achteraf wisselen we nog wel eens een hoofd of een arm totdat iedereen er perfect uitziet. Nu hebben we twee dagen lang geshoot, een pak meer werk dus. Ook het opstellen van de planning was niet evident. Alle acteurs moesten langskomen tussen de opnames door en daarbij mochten de verschillende bubbels binnen ‘Familie’ niet met elkaar in contact komen. Zo mocht Kürt Rogiers wel met Sandrine André naar de shoot komen, maar hun collega Karen Damen plaatsten we veiligheidshalve op een ander moment voor de lens.”

Gezellig moment op café

Om het nog complexer te maken, is geen enkele foto genomen in het café van ‘Familie’. “De set is enkel toegankelijk voor wie er echt moet zijn: acteurs, regisseurs en cameramensen”, legt de fotoredactie uit. “Er werd een halfuurtje voor ons ingepland om de set in beeld te brengen op een moment dat er niemand aanwezig was. Nadien werd alles weer ontsmet, zo waren we zeker dat alles veilig bleef voor de volgende opnames. De acteurs werden in een andere studio tegen een witte achtergrond gefotografeerd. De enige persoon in de ruimte die geen mondmasker droeg, was de acteur die op de foto ging. En dan moest het echte werk nog komen: al die losse beelden werden samengevoegd tot één foto. Bij de fotoredactie knipten en plakten we ruwweg hoe we wilden dat het eindresultaat eruit zou zien. Daarna liet onze retoucheur Katty van Kaydesign haar magie erop los.”

De nieuwe afleveringen van ‘Familie’ zijn vanaf maandag 24 augustus om 20 uur te zien op VTM en VTM GO.

Lees ook:

VTM lost eerste spannende beelden van ‘Familie’

Zelfs op de set van ‘Familie’ verloopt niet altijd alles perfect: wie herinnert zich deze bloopers nog?

‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe: “Het blijft een groot vraagteken wanneer ik weer zal mogen draaien” (+)