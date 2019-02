Publieksfavorieten uit ‘The Voice’ Andy en Dina brengen adembenemende cover van ‘Lonely Boy’ DBJ

24 februari 2019

In de aflevering van vrijdag vochten de juryleden om Dina en Andy in hun team te krijgen. Na hun optreden in ‘The Voice’ werden de twee goudhaantjes in het sessiehok gezet met Sean Dhondt waar de drie een prachtige versie brachten van ‘Lonely Boy’ van The Black Keys.