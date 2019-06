Publiek in tranen bij ontroerend Oprah-interview rond ‘When They See Us’: “Mijn leven is kapot” Sebastiaan Quekel

14 juni 2019

08u31

Bron: AD 0 TV Mediatycoon Oprah Winfrey werd bedolven onder de lovende reacties op haar hartverscheurende interview met The Central Park Five, de vijf zwarte mannen die in de jaren 90 onterecht beschuldigd werden van de verkrachting van een witte vrouw en jaren in de cel doorbrachten. Huilend en hevig getraumatiseerd deden ze hun verhaal. “Niemand had dit beter kunnen doen dan Oprah.”

Aanleiding voor het interview is de wereldwijde ophef die is ontstaan door de Netflix-serie ‘When They See Us’. In vier afleveringen van ruim een uur laat regisseur Ava DuVernay tot in detail zien hoe Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, Korey Wise en Antron McCray zonder advocaat worden gedwongen een valse bekentenis af te leggen over een verkrachting waar ze niets mee te maken hebben. Pas dertien jaar later, wanneer een andere veroordeelde de verkrachting bekent, worden ze vrijgelaten.

Tekst gaat verder onder de tweet

No one else could have done this interview. She talked with 14 cast members and the Exonerated 5 back to back in the same day. She made everyone feel seen and heard. And she guided us through the moment when the men shared in their own way. Grateful. #WhenTheySeeUsNow https://t.co/0T0LnWbVyQ Ava DuVernay(@ ava) link

Onherstelbaar beschadigd

Door de jarenlange gevangenisstraffen zijn de vijf mannen onherstelbaar beschadigd, zeggen ze in het gesprek met Oprah, dat gisteren op Netflix is verschenen. Vooral Antron McCray, die op advies van zijn vader de verkrachting bekende, kan zijn tranen niet bedwingen. “Mijn leven is kapotgemaakt”, stamelt hij. “Ik ben een beschadigd persoon. Iedere dag worstel ik met mijzelf, ik heb hulp nodig”, klinkt het wanhopig. Raymond Santana, die naast hem zit, slaat een arm om hem heen en huilt mee.

Of Antron ooit zijn vader kan vergeven, vraagt Oprah zich af. “Nee mevrouw”, klinkt het resoluut. “Dat nooit. Ik heb zelf zes kinderen. Ik kan me niet voorstellen dat ik hen dit ooit aan zou doen. Hij is een lafaard. Ik haat hem. Mijn leven is geruïneerd.” Het publiek, bestaande uit vrienden, kennissen en de gehele cast van ‘When They See Us’, houdt het niet meer droog en grijpt massaal naar de tissues.

Tekst gaat verder onder de tweet

I can't take my eyes off Korey Wise. He is still so affected that he can barely speak. I look at his physical build & think of the atrocities that befell him for over a decade in prison. No one is hated in prison more than alleged rapists except child molesters. #WhenTheySeeUsNow April(@ ReignOfApril) link

“Ze had de kans”

Het imago van Linda Fairstein, de aanklager die de vijf jongens zonder fysiek bewijs beschuldigde, heeft door de Netflix-serie een behoorlijke deuk opgelopen. Ze moest opstappen bij verschillende organisaties en diverse uitgeverijen willen niets meer met haar te maken hebben. Terecht, vinden de ‘Five’. “Ik neem haar nog altijd kwalijk wat ons is overkomen”, zegt Raymond Santana. “Ze had de kans om een stap terug te doen en het bewijs te evalueren. Ze had de macht om het juiste te doen, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft het verprutst.”

De vijf mannen hebben het gevoel dat ze na dertig jaar eindelijk een gezicht en een naam hebben gekregen. Dankzij de Netflix-serie. “Het is voor ons verschrikkelijk om naar te kijken, maar het is wel noodzakelijk. Er mag nooit meer een tweede Central Park Five komen. Daar moeten we met z’n allen voor zorgen”, zegt Kevin Richardson, gevolgd door een luid applaus van het publiek.

Dr Yusef, Mr Kevin, Mr Antron, Mr Raymond, Mr. Korey-I Apologize for not doing more; forgot knowing what to do; for the times I have not paid attention to what happens to young black boys and men; for the ways I have been an unconscious part of the system #WhenTheySeeUsNow Iyanla Vanzant(@ IyanlaVanzant) link

Schadevergoeding

Vanwege de onterechte veroordeling hebben de mannen een schadevergoeding gekregen van in totaal veertig miljoen dollar. Of dat een deel van de verloren tijd goedmaakt? “Nooit”, zeggen de mannen in koor. “Het is fijn dat we nu voor onze families kunnen zorgen, maar geld kan nooit al die verloren jaren goedmaken. Nooit.”

Ondanks het trauma en het psychische leed zijn de mannen hoopvol over de toekomst. Vier van hen zijn getrouwd en hebben kinderen. “We hebben onzichtbare littekens die nooit meer zullen verdwijnen, maar we zijn wel blij dat de hele wereld nu ons verhaal kent. Dat ze kunnen zien wie wij zijn en wat we hebben meegemaakt. In dat opzicht heeft deze serie al onze verwachtingen overtroffen. Wij zijn winnaars.”

Bekijk hier de trailer van ‘When They See Us’:

This is what love looks like. We love them. #WhenTheySeeUsNow https://t.co/E8i2QVYNQ2 Ava DuVernay(@ ava) link

“The system broke a lot of things in me...”



It hurts to watch the pain in these men. Watching Antron...you can literally see the hurt and pain manifest physically in him. Jesus. #WhenTheySeeUsNow Jawn Henry(@ kidnoble) link

I weep for all of them... but this man broke my heart. Korey Wise ❤️#WhenTheySeeUsNow pic.twitter.com/LdJ5QwotT9 AvaDuVernay Fans(@ avaduvernayfans) link

I can’t tell you how right you are. I’ve talked with him for hours at a time. His words are often prophetic. He’s helped me in my own life. Sometimes the things he says just floors me. #WhenTheySeeUsNow https://t.co/R50UwFmF2w Ava DuVernay(@ ava) link

I pray that Antron McCray feels and knows consistent joy and healing one day soon. Lord. #WhenTheySeeUsNow Jawn Henry(@ kidnoble) link