Project Axel: daklozen spuiten heroïne in primetime, experts geschokt

Redactie

17u00 0 VIER PROJECT AXEL TV Het Vlaamse expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) is niet opgezet met de beelden die ‘Project Axel’vanavond de VIER-kijkers voorschotelt. Daarop is te zien hoe een Antwerpse dakloze een cocktail van heroïne en cocaïne bereidt, en de spuit in zijn arm plant.

De aflevering van vanavond krijgt alvast een 16+-stempel en een verwijzing naar de Druglijn mee, want Axel Daeseleire schuwt weer de controverse niet met zijn project. In een opvangcentrum waar zwaar verslaafde en dakloze volwassenen de nacht kunnen doorbrengen, vertelt Freddy onder invloed over zijn drugsverslaving. De beelden erna tonen hoe hij in een afgelegen loods de cocaïne met de heroïne mengt, de arm strekt, en achterblijft met een gapend gat. Intussen trekt een dakloze vriend het pijpje van zijn onderbroek omhoog en spuit de drugs recht in de lies.

Marijs Geirnaert van het VAD reageert geschokt. «Ik vraag me af wat hier de nieuwswaarde van is. Het gebruik op zich geeft veel te veel details prijs en toont hoe het ‘moet’. Gebruikers die al experimenteren met middelen zullen zo sneller een stapje verder gaan. Daarnaast kunnen deze beelden Freddy achtervolgen en zijn toekomst dwarsbomen.»

Het leven zoals het is

Tv-makers Kristof Dewamme en Axel Daeseleire weten echter waarom ze de harde beelden brengen. «Meer dan de helft van alle daklozen in Antwerpen kampt met een ernstige ver­slaving, in veel gevallen hero­ine. Wij wilden die realiteit niet uit de weg gaan en het keiharde leven van een verslaafde dakloze tonen zoals het is.”

