Programmabaas Olivier Goris blikt voor- en achteruit: "De tijd dat op de VRT alles kon, is voorbij" PROGRAMMABAAS OLIVIER GORIS BLIKT VOOR- EN ACHTERUIT MC

19 december 2018

00u00 0 TV Sinds 2014 is hij programmabaas van Eén, en in de lente van dit jaar kreeg Olivier Goris (49) er ook Canvas bij. Twee petjes en twee burelen, en één grote VRT-baas met een erg groot publiek. "Met Canvas gaat het uitstekend, maar bij Eén zitten we op de limiet. De kijker straft ons mindere aanbod meteen af, en dan bloedt mijn hart."

Aan het einde van een turbulent tv-jaar - met heel wat problemen rond uitgesteld kijken, de concurrentie van onder meer Netflix en voor de VRT het verlies van de Rode Duivels als uithangbord - blikt Goris voor- en achteruit. "Het gaat goed, neen, het gaat uitstekend met Canvas", steekt hij van wal, nadat hij het nieuwe voorjaarsschema van de kleine VRT-zender heeft voorgesteld (zie kader). "Dit najaar was het sterkste van de laatste jaren. De kijkcijfers waren prima en Canvas maakte het verschil met programma's die je niet ziet op andere Vlaamse zenders." In cijfers steeg Canvas van 7,5 naar 8,2% marktaandeel. 'Terzake' en 'De Afspraak' waren de sterkhouders, met gemiddeld 219.000 en 177.000 kijkers. Opvallende reeksen waren 'Dank dat u bij ons was', 'Voor de mannen', 'Team Scheire' en 'De weekenden'. Eén is - uiteraard - een complexer verhaal. De nog altijd meest bekeken zender in Vlaanderen bleef het afgelopen jaar min of meer stabiel met een marktaandeel van 33,5%, maar dankt dat cijfer onder meer aan een formidabele sportzomer. In het voor- en najaar waren er dipjes. Zo verloor Eén nogal wat kijkers in het tijdsblok na 'Thuis' en stond ook 'Van Gils & Gasten' onder druk.

Koerske tegen elkaar

"Ik heb het liever over een en-enverhaal", zegt Goris. "Eén en Canvas zijn nu echt complementair. Het is vandaag geen koerske tegen elkaar, al gebeurde dat eerder weleens. Ik werk voor twee netten die elk op hun manier, met hun identiteit, vorm geven aan de missie van de VRT."

"Ik denk dat we er goed in geslaagd zijn om Canvas weer op het juiste spoor te zetten met een duidelijke, aangescherpte identiteit. Ondanks een dalende trend wat live tv-kijken betreft, scoort de zender net beter. Canvas zit echt in de lift. Bij Eén zit er duidelijk meer druk op. Vooral door de budgetten. Die hebben ervoor gezorgd dat we keuzes moeten maken. We gaan nog altijd voor topcontent. Maar we kunnen dat niet meer 365 dagen per jaar. Op dagen dat we niet meer voluit kunnen gaan, zetten we niet half-half in, maar gaan we voor herhalingen of kopen we iets aan. Als je het volledige schema overschouwt, voel je dat we af en toe gas terugnemen. Kijk naar het blok van halftien 's avonds, waar we onder meer herhalingen hebben gestoken. Dat kost ons kijkers, ja. De mensen gaan meteen naar de concurrentie, die bovendien zelf niet stil zit."

Niet op de afspraak

Koken kost geld, ook bij de VRT, die vooral leeft van overheidsbudgetten. Vorig jaar ontving de openbare omroep 286,6 miljoen euro. "Of ik tevreden ben met de financiële middelden die we krijgen? Wat Canvas betreft, ben ik dat zeker. We slagen erin om de identiteit van die zender goed uit te bouwen. Bij Eén zitten we op de limiet. De verwachtingen van onze kijkers zijn telkens opnieuw superhoog - terecht. Daar is het onze opdracht om er altijd te zijn voor ons publiek, wij moeten de hartslag van Vlaanderen voortdurend voelen. Daar kan je je niet permitteren om niet op de afspraak te zijn - wat nu wel af en toe gebeurt. Ik kan niet anders zeggen dan dat we nu en dan het kritische punt overschrijden. Zie naar dit najaar, of naar augustus. De kijker straft ons mindere aanbod meteen af. Wij kunnen als Eén nooit zeggen dat we de deur voor een tijdje op slot doen. Voorlopig doen we het nog altijd geweldig, maar net dan moet je alert zijn. Als de zon schijnt, moet je je dak herstellen. (lacht)"

"We zitten al een paar jaar krap bij kas. Daar moeten we niet flauw over doen", zegt Goris. "We zijn de uitzendrechten van de Rode Duivels aan VTM kwijtgeraakt. Dat doet pijn, maar je kan niet alles hebben. Neem nu het WK hockey van zondag. Wij wilden die rechten, maar het is ons niet gelukt. Gelukkig hebben we die voor het EK hockey bij de mannen en vrouwen wél binnengehaald. Binnen de financiële mogelijkheden die we hebben, gaan we tot het uiterste. Maar de tijd dat alles mogelijk was en dat we nagenoeg de enige speler waren, ligt jammer maar helaas al lang achter ons."

Elk z'n eigen rol

"Of ik als kapitein van het schip nooit overwogen heb om Canvas af te bouwen en meer budget bij Eén te steken? Neen, nooit. Het zou ook niks opleveren. Elk net heeft zijn eigen rol. Het budget van Canvas is naast dat van Eén ook niet van die aard dat het onze problemen zou oplossen. Dus moeten we harde keuzes maken. Ja, mijn hart bloedt als we er niet de volledige zomer zijn. Ja, ik heb het moeilijk als we een stukje van de avond moeten lossen. Maar als we er zijn, staan we er écht. Met pure topprogramma's."

"Waar ik over drie jaar wil staan? Ook al verandert de sector dag na dag, ik wil de lijn van vandaag doortrekken. Met twee goede merken, dus, elk met hun eigen identiteit en eigen sterkte binnen het Vlaamse medialandschap."

***

Canvas is klaar voor het voorjaar

"Wie kijkt, moet het gevoel hebben de juiste keuze te hebben gemaakt. Dat blijft ons credo. Met programma's die ertoe doen, met diepgang en een open blik", zo omschrijft Olivier Goris het Canvasschema voor 2019. Dit mag u verwachten.

'Facebook en ik'

Tim Verheyden maakt de balans op van 15 jaar Facebook, zowel in positieve als in negatieve zin.

'Hanne danst'

Nieuwsanker Hanne Decoutere laat de kijker kennismaken met de wereld van het ballet. Met als apotheose haar eigen optreden met het Ballet Vlaanderen.

'Nachtwacht'

Jan Leyers knoopt na vijftien jaar weer aan met de succesformule van dit programma: diepgaande debatten over grote thema's.

'Misdaaddokters'

Gilles De Coster laat 'De Mol' en Sporza-radio even achter zich en praat met wetsdokters en gerechtspsychiaters. 'CSI', maar dan in het echt.

'De kleedkamer'

Vierde seizoen met interviewer Ruben van Gucht. Focust nu op de vier grote voorjaarsklassiekers.

'VDB. Ik ben god niet'

Het verhaal van Frank Vandenbroucke met een pak onuitgegeven archief-materiaal en Lieven Van Gils als journalist.