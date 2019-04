Professor Distelmans werkt mee aan euthanasie-verhaal in ‘Thuis’: "Hoe Steven uit het leven stapt, zal meer impact hebben dan mijn lezingen" Hans Luyten

05 april 2019

00u00 1 TV In 'Thuis' heeft Steven beslist om uit het leven te stappen. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB, vindt dat een zeer moedige keuze van de tv-makers. "Er bestaan nog veel misverstanden over euthanasie, maar 'Thuis' zal die uit de wereld helpen."

Dokter Distelmans, naast kankerspecialist ook één van de bekendste voorvechters van een betere wetgeving rond euthanasie, werkte actief mee aan deze delicate verhaallijn in 'Thuis'. "Het verhaal van de levensmoeë ALS-patiënt Steven vind ik heel realistisch, want die ziekte is dodelijk", aldus Distelmans. "Door de opstijgende verlamming kan men op den duur niet meer spreken en slikken. Veel patiënten willen voorkomen dat ze zullen stikken en kiezen daarom zelf hun einde. Ik werd door de makers van 'Thuis' gevraagd om ervoor te zorgen dat alles klopt. Ik was daar heel blij mee. 'Thuis' heeft een belangrijke voorbeeldfunctie en zal tonen hoe een euthanasie in de praktijk in zijn werk gaat en hoe sereen die kan verlopen. Ik geef jaarlijks zo'n 120 lezingen over het thema, maar 'Thuis' zal veel misverstanden uit de wereld helpen."

Baxter en spuit

"Steven zal op een zeer persoonlijke manier afscheid nemen. Ik was aanwezig bij de opnames en die zijn zeer realistisch verlopen. Onder andere dankzij acteur Ben Van Ostade, die Steven vertolkt. Hij zei me tussendoor wel dat hij spijt had dat hij al uit 'Thuis' werd geschreven. Van hem had het verhaal gerust nog een paar maanden langer mogen duren. Op vraag van de tv-makers had ik de nodige attributen bij, zoals een baxter en een spuit. Meer heeft men bij een euthanasie meestal niet nodig."

"Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de hele verhaallijn rond het levenseinde van Steven in beeld werd gebracht en ben er zeker van dat Vlaanderen na zijn dood meer genuanceerd tegen euthanasie zal aankijken. Dat kan ik alleen maar toejuichen.”