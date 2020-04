Productiehuis Shelter op zoek naar spannende liefdesverhalen Jacob De Bruyne

23 april 2020

00u00 0 TV Gisteren raakte bekend dat de VTM-serie 'Studio Tarara' genomineerd is voor een Canadese Rockie Award, in dezelfde categorie als internationale kleppers 'Chernobyl' en 'The Loudest Voice'. Een eer, vinden ze bij productiehuis Shelter, maar Tim Van Aelst en co. kijken al naar de toekomst.

Voor een nieuw programma, dat nog in een testfase zit, zijn de makers van 'Hoe zal ik het zeggen?', 'Wat als?' en 'Benidorm Bastards' op zoek naar mensen die een straf verhaal hebben over de liefde. Ben jij of ken jij iemand die ooit een zotte liefdesverklaring op poten heeft gezet of nogal groots uit de hoek is gekomen voor de liefde? Heb jij op een spannende manier de man of vrouw van je leven leren kennen? Of heb jij ooit iemand op spectaculaire wijze mee op date gevraagd? Dan kan je een berichtje sturen naar liefde@shelter.be.