Productiehuis Geronimo heeft grootse televisieplannen Gezocht: nieuw tv-talent én een straf nieuw spelprogramma

11 juni 2018

19u12 0 TV Gezocht: jonge avonturiers die met productiehuis Geronimo een nieuw en groots tv-avontuur willen maken en beleven. Kandidaten moeten bereid zijn eerst zelf een bijzonder spectaculaire afvallingskoers te betwisten. "Met de tien besten gaan we voor een onwaarschijnlijk televisie-avontuur", zo verzekeren Geronimobazen Manu Vanderjeugd en Jasper Moeyaert.

Ze zijn zelf nog maar 38 en 31 jaar en hebben inmiddels al wat tv-trofeeën binnen met o.a. ‘Helden van Hier’, Missie Mosango’ en ‘Het Gezin’. Toch kijken Manu Vanderjeugd en Jasper Moeyaert alweer ver vooruit. "We wilen onszelf opnieuw uitvinden, het woordje durf weer op de kaart zetten, een klas nieuw talent ontdekken en een spectaculair nieuw spelprogramma maken, een project met dezelfde ambitie als 'De Mol'". Dat is in een nutshell de ambitie van het Geronimo-duo.

"Voor alle duidelijkheid: we willen niet koste wat het kost een tweede 'De Mol' gaan maken. Onze uitdaging is om compleet nieuwe paden te bewandelen", aldus Manu.

"Wij willen nooit stil staan. Precies daarom willen we nu nadenken over fictie en over een spelprogramma. Onze kennis die we hebben opgeslagen met reality uitrollen op andere deelgebieden. We willen stunten. Liefst met een groep jongeren, die open staan voor avontuur. We geloven dat dat interessant is voor de Vlaamse tv-zenders. Als je veel kijkers wil hebben, moet je ze aantrekken. Hen belonen als ze live kijken. Evenementiële televisie maken. Wij willen unieke tv brengen waar je moet naar kijken of je bent niet mee. Een spelprogramma waar je als kijker niet alleen meeleeft met de spelers, maar waarin je zelf ook wat te winnen of te verliezen hebt", maakt Manu duidelijk.

Spectaculair

"Met Geronimo varen we al een paar jaar een eigen en eigenzinnige koers. We zijn zeker dat er naast de grote productiehuizen als Woestijnvis ook ruimte is om met iets nieuws en spectaculair uit te pakken. Wij willen straks op een andere manier spraakmakende televisie gaan maken", zegt Jasper.

"Wij horen veel meer dan ons lief is dat er al lang niks meer te zien is op de Vlaamse tv. Dat vinden wij als makers raar en beangstigend. Wij willen en moeten tv maken die aanspreekt, die mensen boeit en begeestert. Op dit ogenblik kiezen de zenders veel voor geformatteerde televisie, voor programma’s die elders al succesvol zijn geweest. Het is aan ons, aan alle tv-makers tout court, om de handschoen aan te nemen. Om met een gedurfde sollicitatie op zoek te gaan naar nieuw talent, om een nieuw, avontuurlijk spelprogramma te ontwikkelen. Een programma waarover de dag nadien nagepraat wordt zoals ‘Sorry Voor Alles’, ‘Blind Getrouwd’ of ‘De Mol’", voegt Manu toe.

"Zenders verkrampen en klampen zich al veel te lang vast aan zekerheden. Ze durven niet meer in het duister springen. Voor ons is dat een opportuniteit. Als een zender op ons inzet, zetten ze in op een wit blad. En willen we voluit scoren. Niet met een zoveelste tv-format, maar met vernieuwende televisie. Neem onze dokter Karel. Die hebben we bedacht om onze reeks over het kinderziekenhuis indringender, authentieker, échter te maken. Met een nieuwe creatieve insteek. En waarmee we op een meer realistische lanier tot bij de kinderen konden raken."

Top-creatievelingen

Grootse tv-plannen dus bij Geronimo. En die plannen willen de Geronimo-bazen laten ontwikkelen en uitvoeren deels door naast een vaste kern van top-creatievelingen een nieuwe lichting jong tv-talent aan te trekken. "Die gaan we op al even spectaculaire wijze rekruteren. Ze zullen letterlijk in het onbekende moeten springen. Met een sprong uit een vliegtuig en een alles overrompelende overlevingstocht. Voor alle duidelijkheid: wij gaan mee springen."

"Ja, je hoort al eens dat jongeren niet meer enthousiast zijn. Jongeren willen genieten en reizen. Maar zijn ook klaar voor grote uitdagingen", vindt Jasper. "Jongeren staan anders in het leven, maar zeker niet met minder ambitie. Precies daarom worden wij gedwongen om zelf vernieuwend uit de hoek te komen. We willen jongeren uitdagen en als ze slagen hen ook belonen", voegt Manu toe. "We willen laten zien dat tv maken écht wel sexy is. En daarom gaan we kandidaten in een verre exotische bestemming droppen en hen tot bij ons, in Antwerpen, laten komen. Ze moeten niet alleen trachten als eerste aan te komen, maar onderweg ook nog tien creatieve opdrachten uitvoeren. Het ultieme sexy avontuur, denken wij. Geronimo betekent niet voor niets ‘sprong in het onbekende’."

"We zoeken dus tien ambitieuze, talentvolle jongeren die zich volledig mogen smijten op ons nieuwe spelprogramma, waar je als kijker bij wegdroomt en waarvan je alleen maar zou willen dat je het zelf zou kunnen beleven. Tegelijk willen we de kijker ook belonen. We willen hen iets teruggeven. Dat dwingende kijken is er vandaag niet meer. Momenteel worden we overrompeld door buitenlandse content. Daar willen wij wat aan doen. Met must see televisie."

"Nieuw tv-talent uit Vlaanderen moet nu naar ons komen. Hier liggen kansen zat. Helden van Hier zal volgend jaar verder in de breedte worden ontwikkeld. Het Gezin wordt heruitgevonden. En we willen inzetten op fictie én op een onwaarschijnlijk sterk spelprogramma. De basislijnen zijn al uitgeschreven, maar het volledig uitgewerkt draaiboek willen we uiteraard met die nieuwe ploeg realiseren. Tegen Kerstmis moet dat uitgewerkt zijn. Zoals je weet, stilstaan is achteruitgaan. Precies daarom lanceren we vandaag een oproep om dat nieuwe talent uit te dagen", besluit Jasper.

Kandidaten kunnen zich inschrijven via www.geronimooooo.be.