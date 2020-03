Productieassistente ‘Batwoman’ raakt verlamd op de set SDE

17 maart 2020

07u51

Bron: Deadline 0 TV Amanda Smith (30), een productieassistente die aan het programma ‘Batwoman’ werkt, is na een ongeval op de set verlamd geraakt. Dat schrijft Deadline.

De productieassistente zou op 11 maart aan het werk geweest zijn onder het Georgia Viaduct in Vancouver. Ze was er bezig om de set klaar te zetten, toen de laadbak van een heftruck op haar hoofd neerkwam. Omdat ze met haar rug naar de machine stond en het geraas van de auto’s boven haar te luid was, was ze zich van geen kwaad bewust. Dat vertelde haar collega Tyler Mancuzzo aan de Vancouver Sun. “Ze zat daar letterlijk gewoon maar, en de laadbak kwam boven op haar neer.”

Smith werd ernstig verwond aan haar ruggengraat, met onder meer enkele gebarsten wervels. De productieassistente werd naar het Vancouver General Hospital gebracht voor een spoedoperatie, maar de uitkomst daarvan is nog onzeker, zegt Mancuzzo. “Met dit soort operaties is er helaas geen enkele manier om te weten of ze succesvol zijn geweest, tot ze serieus wat behandelingen heeft gehad. Momenteel is ze verlamd en kan ze niets voelen onder haar middel. Amanda zal in de toekomst niet kunnen werken en ze heeft onze hulp nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. We willen niet dat ze zich zorgen moet maken om haar financiële situatie in deze onzekere tijden", vindt Mancuzzo, die een GoFundMe-pagina oprichtte.

Het beoogde doel van 50.000 dollar is ondertussen al ruim overschreden. Een nieuw doel werd gesteld met 100.000 dollar. Het productieteam van ‘Batwoman’ zou ook een steentje bijdragen.