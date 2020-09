Productie manipuleert beelden in ‘Huizenjagers’: “We wilden het verhaal onderstrepen met een knipoog” Redactie

16 september 2020

11u57

Bron: DM/HLN 2 TV Een opmerkelijk fragment gisteravond in ‘Huizenjagers’ op VIER: de woning van de naar eigen zeggen ‘stralingsgevoelige’ Kaat was omsingeld door hoogspanningsmasten. Maar de programmamakers lijken met de beelden te hebben geknoeid. Een opmerkzame buurtbewoner merkte op Twitter op dat de masten er in het echt helemaal niet staan. “Het klopt dat de zendmasten in postproductie werden toegevoegd om het verhaal te onderstrepen met een knipoog”, geeft producent ZODIAK toe in een reactie.

In het reality-programma ‘Huizenjagers’ op VIER nemen elke week drie makelaars het tegen elkaar op om het meest geschikte pand te vinden voor kandidaat-kopers. In de aflevering van gisteren waren dat Kaat en Gil, een koppel uit Gentbrugge dat wou verhuizen omdat hun huis in de buurt staat van hoogspanningskabels. “Ik ben heel stralingsgevoelig. Om gezondheidsredenen ben ik dus genoodzaakt om te verhuizen”, verklaarde Kaat. “Het is heel belangrijk dat er geen hoogspannings- of zendmasten staan rond ons nieuwe huis.”

Een wat ongewone opdracht voor de makelaars, dus. Op de beelden was de reden van Kaats bezorgdheid inderdaad goed zichtbaar: op de achtergrond torenen twee hoogspanningsmasten hoog uit boven de daken. Alleen, die masten blijken helemaal niet echt te bestaan.

“Beeldmanipulatie op VIER”, zo merkte Gentbruggenaar David De Pue al snel op via Twitter. Hij deelde daarbij een beeld van dezelfde straat uit Google Street View: geen hoogspanning te zien. “Ik woon daar in de buurt: die masten staan er niet. Dit is zeer misleidend.” Ook andere kijkers die in dezelfde buurt wonen of werken, bevestigen dat de hoogspanningsmasten niet echt bestaan.

(Lees verder onder de tweet.)

Beeldmanipulatie @opVIER. De Robert Rinskopflaan in Gentbrugge. Links het beeld uit #Huizenjagers, rechts de werkelijke situatie (Google Streetview). Eventjes wat hoogspanningsmasten er bij getoverd 🤨. pic.twitter.com/5tUCRpgcad David De Pue(@ DpDaaf) link

‘Ludieke knipoog’

“Het klopt dat de zendmasten in postproductie werden toegevoegd om het verhaal te onderstrepen met een knipoog”, klinkt het in een reactie van producent ZODIAK. “In ‘Huizenjagers’ staan de makelaars en de kandidaat-kopers steeds centraal. Het persoonlijk verhaal en de specifieke wensen van de kopers zijn een belangrijk onderdeel van reeks. We willen dit verhaal ook altijd zo duidelijk mogelijk schetsen naar de kijker toe.”

“In de aflevering van gisteren was er een dame die stralingsgevoelig was en dus geen hoogspannings- of zendmasten in de buurt van haar woning wilde, zoals nu wel het geval is”, gaat de reactie verder. “We hebben dit ook hier zowel visueel als auditief proberen te benadrukken bij de voorstelling van de kandidaten, met hoogspanningsmasten en een knetterend geluidseffect met het oog op het brengen van een helder verhaal. Dit doen we wel vaker op een ludieke en absurde manier om de kijker volledig onder te dompelen in het verhaal, denk maar aan een extra luide claxon van een vrachtwagen die op een drukke baan passeert of grappige dierengeluiden om het landelijk karakter van een gemeente te onderstrepen. En dat is ook hier gebeurd.”

Bij de persdienst van VIER valt te vernemen dat de zender “met de producent heeft afgesproken om in de toekomst mogelijke verwarring te vermijden en de kijker altijd duidelijk te informeren als er grappige of ludieke beeldelementen toegevoegd worden. Dit geldt ook voor alle andere VIER-programma’s.”