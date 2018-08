Privéchauffeur, helikoptervlucht, vijfsterrenhotel: Amadou wint unieke reis naar Londen en Parijs met 'De Stoel' TDS

02 augustus 2018

20u15

Bron: VRT 0 TV Vanavond stond er een bijzondere uitzending van 'De Stoel' op de planning: het populaire programma kreeg een 'Mission Impossible'-special, met een bijzonder prijzenpakket. Diegene die als eerste in de stoel kwam zitten met het juiste antwoord, kreeg een exclusieve trip naar Londen voor twee personen cadeau.

En het was Amadou Emmanuel die als eerste in de stoel zat. Die stond opgesteld in Park Spoor Noord in Antwerpen. Amadou bevond zich samen met zijn familie zo’n 200 meter verderop. Slechts 99 seconden na aankondiging van de locatie zat hij al in de stoel met het juiste voorwerp: een EHBO-kitje. Met deze tijd is Amadou meteen de vijfde snelste van het seizoen. Na hem volgden nog zo’n 20-tal 'laatkomers', die toekeken toe hoe Amadou de unieke prijs wist binnen te rijven.

Machtig moment

“Het programma stond toevallig op toen ik de woonkamer binnenstapte. Ik liep meteen naar de badkamer om het EHBO-kitje van mijn broer te halen en mij daarna vliegensvlug naar de stoel te begeven. Wat een machtig moment!”, zegt hij.

Amadou is enorm verrast met zijn prijs en kiest ervoor om samen met zijn broer de trip te beleven. Samen zullen ze een zesdaagse reis naar Londen en Parijs maken, waar hen tal van verrassingen te wachten staan. Een privéchauffeur, een vijfsterrenhotel, een exclusieve helikoptervlucht en een ritje met een luxe motorfiets zorgen voor een ware 'Mission Impossible'-beleving. Met een privé 'Hand-to-hand stun combat masterclass' zullen ze zich daarnaast volledig kunnen inleven in de wondere wereld van waaghals Tom Cruise.