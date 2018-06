Primeur: K3 toont XL-draaistoel en nieuw decor van 'The Voice Kids' SD

27 juni 2018

Het wordt drummen in de draaistoelen van 'The Voice Kids'. In het nieuwe, vierde seizoen dat vanaf vandaag wordt opgenomen beoordelen immers geen drie, maar zes coaches de Blind Auditions. K3 en Gers Pardoel zijn de nieuwkomers die plaatsnemen naast Laura Tesoro en Sean Dhondt. Team K3 zorgt dus voor een primeur in 'The Voice Kids': de kandidaten kunnen rekenen op de begeleiding van maar liefst drie coaches. Maar drie coaches in één stoel, hoe ziet dat er precies uit? Ook Hanne, Marthe en Klaasje waren nieuwsgierig om hun exclusieve XL-draaistoel te ontdekken. “Die is écht groot, dat is gewoon een sofa! Dit zit veel ruimer dan ik dacht”, klinkt het enthousiast.