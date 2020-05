Primeur in ‘Boer zkt Vrouw’-reeks: boer Tristan gaat op zoek naar een man BDB

03 mei 2020

19u55

Bron: VTM 22 TV ‘Boer zkt Vrouw’ wordt dit jaar voor het eerst ook ‘Boer zkt Man’. Tristan wordt zo de eerste homoseksuele landbouwer die via het VTM-programma op zoek gaat naar een partner.

De primeur werd onthuld in de begingeneriek van het nieuwe seizoen ‘Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home’, dat zondagavond van start ging op VTM. Daarin was de 25-jarige Tristan te zien bij de boodschap ‘Boer zkt Man’. Voor het eerst in de geschiedenis van de tv-reeks gaat een boer dus op zoek naar een toffe kerel.

Tristan leren de kijkers pas kennen tijdens de tweede oproepaflevering op zondag 10 mei. Tijdens de eerste episode van zondag 3 mei maken we kennis met de 29-jarige Veerle, de 23-jarige Frits en de 36-jarige David.

‘Boer zkt Vrouw’ heeft altijd al geprobeerd om voor diversiteit te zorgen bij de selectie van hun boeren. In 2009 nam bijvoorbeeld al de lesbische landbouwster Conny deel. “Wij zijn steeds op zoek gegaan naar échte mensen met échte gevoelens, die de liefde van hun leven zoeken”, vertelde Dina Tersago in een interview. “Daarbij hebben we nooit gediscrimineerd, want iedereen kan verliefd worden. Alle leeftijden, alle geaardheden, alle types: iedereen was welkom. Vervolgens hebben we al die mensen steeds in hun eigenheid gelaten, en daarin schuilt de kracht. Kijkers herkennen zich in hen.”

