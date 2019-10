Primeur in ‘Boer zkt Vrouw’: niet drie maar vier uitverkoren vrouwen voor Stephan KDL

07 oktober 2019

06u00

Bron: VTM 0 TV Voor het eerst in de geschiedenis van ‘Boer zkt. Vrouw’, dat ondertussen al twaalf seizoenen telt, mag een boer één extra uitverkorene meenemen naar zijn boerderij.

Horse man Stephan (33) kreeg de 25-jarige Charlotte na het keuzemoment niet uit zijn hoofd en wou ook haar graag meenemen naar Canada. Zijn initiële uitverkorenen Sarah, Evelien of Aline slecht nieuws brengen en afbellen wou Stephan niet doen, en dus besloten de programmamakers dat Stephan uitzonderlijk vier dames mag uitnodigen. “Want stel dat Charlotte de liefde van zijn leven is, wil ik het niet op mijn geweten hebben dat hij haar niet beter kan leren kennen”, zegt presentatrice An Lemmens.