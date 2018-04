Primeur: drie koppels overleven ‘experiment’. Frie & Toon ook vijf maanden later nog getrouwd (+ wat u allemaal niet zag op tv) MC

02 april 2018

21u38

Bron: VTM 1154 TV Het wetenschappelijke team achter ‘Blind Getrouwd’ heeft uitstekend werk verricht. Drie van de vijf gematchte koppels overleefden ‘het experiment’. Sterker, we kunnen nu al melden dat het gedroomde koppel Frie & Toon vandaag nog altijd gelukkig samen is. Ook voor Esther & Tim en Aljosja & Lieve ziet de toekomst er rooskleurig uit. Zo blijkt toch uit de slotbeelden van de meest recente aflevering. Bij de reünie, die VTM volgende week uitzendt, zaten enkel Damiano & Wendy en uiteraard Marjolein & Mike niet samen.

Haast vijf maanden na het beëindigen van hun experiment zijn de 29-jarige applicatie specialist Frie en de 30-jarige zelfstandige verzekeringsagent Toon nog altijd officieel gehuwd. Voor het duo Damiano en Wendy eindigde het avontuur, niet geheel onverwacht, vijf weken na aanvang van de opnames van ‘Blind Getrouwd’. Eerder al namen Marjolein & Mike heel koeltjes, met de alles zeggende slotzin "ça va, zijn we weg?" definitief afscheid van elkaar. Of de koppels Esther & Toon en vooral Aljosja & Lieve zowat vijf maanden na het afronden van het experiment nog altijd samen zijn, vernemen we officieel pas volgende week in de laatste aflevering van ‘Blind Getrouwd’.

Emotionele televisie

De avond voor de vier overlevende koppels aan elkaar duidelijk moesten maken of ze, na een maand samenwonen, al dan niet samen verder door het leven wilden gaan, verlieten de duo’s hun gelegenheidswoonst en trokken ze terug in hun eigen stulpje.

Een dag later kwamen ze terug samen op de plaats waar voor hen ‘Blind Getrouwd’ officieel begon. De mix van beelden van die ‘heuglijke’ dag met het wat eenzame ‘slotmoment’ leverde mooie en bijzonder emotionele televisie op. Ook al omdat elk koppel zo hard van elkaar verschilde. Van de materiële luxe van Frie en Toon, die elk in hun Mercedes opnieuw naar Boom reden, langs de rit per bus van Esther naar Zemst tot de fietsroute van Lieve en de treinrit van Aljosja richting Brugge. Allen hadden ze dezelfde alles bepalende opdracht: aan elkaar duidelijk maken of ze samen verder door het leven wilden gaan.

Voor Frie & Toon was dat duidelijk een uitgemaakte zaak. Die twee zijn man en vrouw. Hun hoge IQ heeft dat al lang als logisch ervaren en ook hun EQ, hun Emotie Quotiënt, was heel snel mee. Perfecte match, uiterlijk en innerlijk. En vandaag nog altijd man en vrouw.

In ruw contrast met Frie & Toon stond het wat hulpeloze duo Damiano & Wendy. De spierbundel van Huldenberg kreeg de voorbije weken een pak kritiek over zich heen. Vanaf de allereerste seconde was er geen klik, geen match, nada, niets. Wendy wierp alle troeven in de strijd, gaf zich helemaal, maar niks werkte. En dus werden het vijf lange weken verplicht samenwonen. Het siert Damiano dat hij uiteindelijk zijn emoties toch toonde aan Wendy. Al blijven we met een gemend gevoel achter. Hij had het in zijn getuigenis aan Wendy over ‘vakantie’ toen hij het over ‘huwelijksreis’ had. Het kan een detail zijn, een verspreking, maar het zegt wel wat over de houding van de man die toch een vrouw voor het leven zocht in ‘Blind Getrouwd’.

Esther & Tim waren veruit het meest gewone, meest onopvallende, doordeweekse koppel. Hij rustig en kalm, zij wat bedeesd, afstandelijk, schuchter. Mooi om zien hoe die twee langzaam naar elkaar toe groeiden. Mooi ook het gebaar van Tim om zijn huissleutel als geschenk aan haar te geven.

En dan waren er nog de immer olijke, vrolijke, goedlachse Aljosja en Lieve. Van een schijnbaar onmogelijke match, werkten ze zich op tot koppel. Met alsmaar meer ups en minder downs. En met een legertje fans dat supporterde voor die twee. Wegens zo sympathiek, zo’n hoog knuffelgehalte. Ze zetten hun relatie verder, da’s het goeie nieuws. En volgende week weten we of ze op weg zijn naar een lange en stabiele relatie.

Dit zijn hun mooiste quotes:

Frie & Toon

Toon: "Ik ben heel blij dat we hier zijn geraakt. Ik ben vijf weken Blind Getrouwd en nu sta ik hier gewoon met mijn vrouw, met mijn toekomstige partner in crime. Niet alleen iemand waar ik alles tegen kan zeggen, maar wiens mening ik apprecieer, als steun en toeverlaat voel, iemand waar ik verder mee kan, met een positieve toekomst. Vijf weken geleden heb ik ja gezegd op een experiment, nu zeg ik ja tegen iemand met wie ik samen een toekomst heb."

Frie: "Dit is het moment waarop ik honderd procent voor u kies. Dat heeft niks met het experiment te maken, het is er wel door gekomen, maar ik kies voor u voor uw persoonlijkheid. Ik vind u een super lieve persoon, grappig. Jij hebt alles wat ik wil van een man."

Zijn vandaag nog altijd samen:

Lieve & Aljosja

Aljosja: "Toen ik me inschreef voor Blind Getrouwd, was ik niet zo goed op de hoogte wat dat allemaal inhield. Ik dacht, ik kan wel een goed lief gebruiken en ik geloofde dat anderen een partner kunnen bepalen. Toen jij binnenkwam vielen alle zorgen weg. Ik zag dat je leuk was, grappig en straalde. Ik vind dat we het heel goed hebben gedaan. We hebben er hard aan gewerkt. Ik heb u leren kennen als iemand die heel open is, met het hart op de juiste plaats. Ik vind u een mooi persoon in alle betekenissen van het woord. We passen fundamenteel goed bij elkaar. Lieve, ik heb u graag, ik zie u graag, ik ben heel blij dat jij mijn vrouw bent."

Lieve: "Ik was ergens ontgoocheld dat mijn ideaalbeeld niet voor me stond. Maar die knop heb ik snel omgedraaid. Ik heb snel ontdekt dat jij een mooi persoon bent. Ik heb altijd op je kunnen vertrouwen, je bent standvastig, een rots in de branding. Het blijft gek hoe snel we elkaar hebben leren kennen. Ik kan en mag mezelf zijn bij jou. Ik zeg ja tegen Aljosja en niet meer ja tegen het experiment."

Moeten naar eigen zeggen nog méér werken aan hun relatie:

Esther & Tim

Tim: "Onze gevoelens zijn dag na dag gegroeid. Het is alleen beter dan ik kon hopen. Als we samen weg zijn voel ik me op mijn gemak bij u. Alles klopt precies. Ik kan zijn wie ik ben. Dat is super om te voelen. Ik zeg ja. Niet tegen het experiment, maar om mijn leven verder met u door te brengen."

Esther: "Mijn eerste indruk van u was heel positief. Ik kon heel wat wensen op mijn lijstje aanvinken. Je bent sportief, fysiek aantrekkelijk, je hebt een schattige lach. Ik heb mogen ervaren hoe zorgzaam je bent. Vanaf het begin had ik een gevoel van vertrouwen. Dat is niet eigen aan mij. Ik wil na vijf weken getrouwd blijven en verder gaan als mevrouw De Winter."

Hun verliefdheid blijft groeien:

Wendy & Damiano

Damiano: "Het was een gigantische rollercoaster. Op vakantie hebben we heel moeilijke momenten gehad. Ik heb toen goed beseft wat ik aan u had. Heel veel. Je bent een warm, geduldig persoon. Voor mijn was de chemie, de gevoelens, zeer belangrijk. U kwetsen, wilde ik niet. Dat stukje, daar heb ik het zo moeilijk mee. Ik ben een gever, maar ik kan het je niet geven. Ik hoop, als je er klaar voor bent, dat we vrienden kunnen zijn, maar als je niet wil zal ik me daar met respect bij neerleggen."

Wendy: "Ik heb geen moment spijt gehad van dit avontuur. We hebben het kei leuk gehad samen. Ik vond het zalig om voor jou te zorgen. Dankzij u heb ik heel veel over mezelf geleerd. Ik weet nu dat ik een zorgzame man nodig heb. Ik voelde me veilig bij u. Je ziet er groot, stoer en gespierd uit, maar je bent een lieve knuffelbeer. Je hebt me geleerd dat ik niet perfect moet zijn. Gewoon mezelf zijn met mindere kantjes was perfect."

Wendy: "Ik had heel graag de vrouw aan uw zijde geweest, maar de liefde laat zich niet dwingen. Ik geloof nog steeds dat alles gebeurt om een reden. Ik zal tijd nodig hebben om dit alles een plaats te geven, maar dit is niet het einde maar het begin van een mooie vriendschap."

Als hij wil, blijft Wendy een dikke vriendin van hem

Marjolein & Mike

Zij waren bij aanvang het ‘droomkoppel’ dat instant verliefd op elkaar leek. Maar al na twee dagen trok zij de stekker uit hun relatie. Wat volgde waren een paar bittere weken ijskoude relatie, waarna het duo vroegtijdig uit elkaar ging. We namen een week eerder al definitief afscheid van hen. Volgende week, tijdens de reünie-aflevering zitten de twee opvallend ver uit elkaar, met Marjolein helemaal in een hoekje.