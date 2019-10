Priesters nemen geen blad voor de mond in ‘Durf te vragen’: “Als God een probleemoplosser is, dan bakt Hij er niets van” KD

15 oktober 2019

06u00

Bron: VRT 0 TV In de voorlaatste aflevering van ‘Durf te vragen’ ontvangt Siska Schoeters zes priesters in haar tv-studio. 52,76% van de Belgische bevolking noemt zichzelf katholiek, maar toch hebben de Belgen nog veel vragen voor de priesters. De zes priesters antwoorden in het programma op alle vragen.

Siska Schoeters ruilt speciaal voor de gelegenheid Radio 2 ook even in voor radio Radio Maria. Ze volgt ook priester Antoon, die dagelijks op bezoek gaat in de gevangenis van Brugge, en de hippe priester Wim.