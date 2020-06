PREVIEW. Zusjes Coorevits knoeien in keuken en roepen hulp in van jurylid in eerste ‘Bake Off @ Home’ BDB

02 juni 2020

12u30

Bron: VIER 0

Vanaf woensdagavond kan je op VIER de bakavonturen volgen van enkele bekende Vlamingen. In het gloednieuwe ‘Bake Off @ Home’ dagen voormalige kandidaten Jaline, Julie, Lorentia, Lucas en Peter Slight Junior onder meer Xavier Taveirne, Bart Kaëll en Marleen Merckx uit om zich aan hun meest memorabele creaties te wagen. In de eerste aflevering proberen Annelien Coorevits (33), haar dochter Elena (9) en zus Stephanie (36) het gemberkoekhuis van kandidate Julie na te maken, maar dat loopt niet van een leien dakje. Het drietal schakelt dan ook de hulp in van ‘Bake Off’-jurylid Herman Van Dender. Of hun huisje blijft rechtstaan, zie je woensdag om 21u35 op VIER.