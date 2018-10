PREVIEW. Zo klinkt Guns N’ Roses door een 10-jarig meisje KD

19 oktober 2018

13u24

Bron: VTM 0

Vanavond worden de allerlaatste plekjes voor de Battles duur verkocht in ‘The Voice Kids’. Tijdens de laatste Blind Auditions verrast de 10-jarige Lotte met ‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses. Geen ronkende gitaren deze keer, maar een versie die de coaches nooit eerder hoorden. De vrouwelijke Axl Rose pakt hen dan ook helemaal in, waarna de strijd tussen Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt opnieuw kan losbarsten. Voor wie Lotte kiest, is vanavond te zien om 20.40 uur op VTM.