PREVIEW. Zach uit ‘Temptation Island' heeft spijt dat hij z'n joker al heeft ingezet SDE

08 mei 2020

12u04

Bron: VIJF 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de tweede avond van z'n verblijf op ‘Temptation Island’ lag Zach al in bed te rollebollen met verleidster Romee. Bang dat z'n vriendin Simone de beelden te zien zou krijgen, zette hij meteen zijn joker in. Geen goede zet, vindt hij achteraf bekeken. “Ik heb de aflevering terug bekeken en op basis van wat er daadwerkelijk was gebeurd, had ik nooit die joker ingezet", klinkt het bij ‘Goedele On Top’. “Ik zeg niet dat de beelden goed zijn, totaal niet. Zo wens ik mezelf niet te zien en m’n partner ook niet. Maar toen werd tegen mij verteld dat ik zat te droogneuken, aan haar borsten zat, haar zoende en haar in mijn bed trok", legt hij uit. “Dat was totaal niet het relevante verhaal.”

‘Temptation Island’, 20.35 uur op VIJF

‘Goedele on Top’, meteen na ‘Temptation Island' op VIJF en vijf.be