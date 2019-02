Preview: Worden er verboden middelen gebruikt in ‘The Voice’? SD

15 februari 2019

16u20

Bron: VTM 0

“Was die nu een beetje stoned?”. De coaches van ‘The Voice van Vlaanderen’ zijn vanavond in de ban van een kandidaat die zich in hogere sferen lijkt te bevinden op het podium. Na zijn auditie vragen ze zich af of er verboden middelen in het spel zijn. Speed? Een lapje spacecake? De auditie kan Bart Peeters in ieder geval bekoren: “De leukste zangers zijn degenen waarvan ik denk: heeft die een groene sigaret gerookt?”.

