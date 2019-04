PREVIEW. “Wij zijn sneaky bitches!” Verleidsters kunnen oren niet geloven bij straffe uitspraken van Milou SD

11 april 2019

07u05

Bron: VIJF 0

Milou en Jietse genieten ongestoord van een op-en-top romantische date mét overnachting. Of dat denken ze toch, want in een busje wat verderop kunnen verleidsters Kimberly en Demi alles volgen wat er gebeurt. Ze komen heel wat te weten ...