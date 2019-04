Preview ‘Wetsdokters’: “We kunnen pas de doodsoorzaak weten als we alles hebben onderzocht” SD

02 april 2019

19u47

In de gloednieuwe reportagereeks ‘Wetsdokters’ van VTM NIEUWS krijg je een exclusieve blik achter de schermen bij deze gespecialiseerde artsen en kijk je over hun schouder mee bij hun minutieus en heel analystisch werk. “We kunnen pas de doodsoorzaak weten, als we alles hebben onderzocht.” Dat zegt wetsdokter Wim Develter tijdens het onderzoeken van het lichaam van een overleden vrouw. En bij dat onderzoek krijgen de wetsdokters maar één kans. ‘One shot, one chance’ om de echte oorzaak van een overlijden te achterhalen.

