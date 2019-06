PREVIEW. Wat is Iris van plan met baby Kasper in de seizoensfinale van ‘Familie’? TK

28 juni 2019

12u06 0

Wat is Iris (Mariannne Devriese) van plan met Kasper, de baby van Marie (Lien Van de Kelder) en Cedric (Yanni Bourgignon)? Fans zagen de strijd tussen Iris en Marie gisteren in een stroomversnelling komen, toen Iris baby Kasper kidnapte. Vanavond komen we pas te we hoe dit seizoen van ‘Familie’ eindigt. De extra lange aflevering volgt om 20.40 bij VTM, maar wie echt niet kan wachten, kan ze nu al gratis online bekijken via het digitale platform VTM GO.