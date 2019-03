PREVIEW. Verwarring in ‘Studio Tarara’: “De begrafenis van Koning Boudewijn is geen permanente expo!” MVO

12 maart 2019

Visagiste Kim (Charlotte Timmers) is geen groot licht, dat is de laatste weken al duidelijk geworden bij Studio Tarara.

Maar meestal raakt ze wel weg met een levenswijsheid die ze heeft opgedaan in discotheek Dockside. Maar nu slaat Kim toch wel serieus de bal mis als opnameleider Glenn (Jonas Vermeulen) haar vraagt of ze ook naar ‘de’ begrafenis gaat. “Die van Koning Boudewijn?”, vraagt ze meteen. Want daar is haar moeder ook al naartoe geweest. Boudewijn overleed in 1993, het jaar waarin Studio Tarara zich afspeelt. Dagenlang lag hij opgebaard in het Koninklijk Paleis van Brussel. En Kim is er heilig van overtuigd dat je de overleden koning na weken nog kon gaan bekijken.