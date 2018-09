PREVIEW. "Verandering van spijs doet eten": koppels leggen hun seksleven bloot in 'Sex Tape' SD

04 september 2018

19u44

Bron: VIJF 0

In 'Sex Tape', het nieuwe VIJF-programma, ontvangt seksuologe Goedele Liekens koppels die een week lang hun leven en relatie filmen, tot in de slaapkamer toe. Samen met de koppels bekijkt Goedele de tapes, om zo hun relatie én hun seksleven te evalueren. Liesbeth en Guy hebben een belangrijke afspraak binnen hun relatie: ze mogen beiden seks hebben met iemand anders, zolang het eenmalig is.

'Sex Tape', vanavond om 21u35 op VIJF.