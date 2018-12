PREVIEW. Van de rommelmarkt naar het reisbureau: is deze vintage handtas een cruise waard? MVO

11 december 2018

Vanavond in ‘Rijker dan je Denkt?’ schat mode-expert Tiany Kiriloff een designerhandtas die een vrouw voor amper één euro op een rommelmarkt kon kopen. Als die veel waard blijkt te zijn, wil ze met de opbrengst graag op cruise gaan met haar man. Is de cruise ‘in de sacoche’ of blijkt het om een fake Hermès te gaan?