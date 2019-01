PREVIEW. ‘Topdokters’ volgt ‘dokter Plaagstaart’: “Ik functioneer ‘s ochtends niet het best” TK

28 januari 2019

In de eerste aflevering van het zesde seizoen van ‘Topdokters’ volgen de programmamakers Prof. Frank Plasschaert, ookwel ‘dokter Plaagstaart’. Hij werkt als kinderorthopedisch chirurg in twee ziekenhuizen: UZ Gent en AZ Sint-Jan in Brugge. Daar behandelt hij kinderen met een aandoening aan gewrichten en botten. In de eerste aflevering vanavond ziet hij Tim, een jongeman met een zware verkromming aan de wervelkolom. Hij bereidt Tim voor op zijn operatie om zijn rug zo recht mogelijk te krijgen.