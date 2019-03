PREVIEW ‘Temptation Island’: Zelfs Laura lijkt een beetje te smelten voor de nieuwe vrijgezel SD

22 maart 2019

07u00

Bron: VIJF 0

Ook de vrouwen mogen een nieuwe vrijgezel verwelkomen: de knappe Denzel. Die lijkt - onverwacht - in de smaakt te vallen bij Laura. Al geeft ze dat alleen toe aan haar steun en toeverlaat, Milou.

In ‘Goedele on Top’ verklapt Roger wie Laura de ultieme temptation is van Laura. Verbazingwekkend genoeg ziet die persoon er op uiterlijk vlak hélemaal anders uit dan Roger.