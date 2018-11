PREVIEW. Team K3 battelt op dé klassieker onder de popsongs TDS

09 november 2018

17u33

Bron: VTM 0

Vanavond battelen de kandidaten een laatste keer tegen elkaar in The Voice Kids. De concurrentie staat scherp, met nog 6 tickets voor de halve finale te verdelen. Marthe, Klaasje en Hanne halen Ebe (14) helemaal uit zijn comfortzone wanneer ze hem één van de bekendste popsongs aller tijden voorschotelen: Baby One More Time van Britney Spears. Daarvoor krijgt hij versterking van twee vrouwelijke teamgenoten: Lola (14) en Anaïs (12). Wie pakt het podium in én pakt het laatste halve finale-ticket van team K3? ‘The Voice Kids’: laatste Battles vanavond om 20u40 bij VTM.