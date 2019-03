PREVIEW ‘Studio Tarara’. Ricky maakte ooit wel een heel erg pijnlijke vergelijking. SD

05 maart 2019

12u48

Bron: VTM 0

Wat is de gelijkenis tussen een bezoek aan de gynaecoloog en langsgaan bij een garagist? Ricky Bolsens (Koen De Graeve) maakte ooit een héél pijnlijke vergelijking. Maar nu hij dolverliefd is op de zwangere Roxanne (Frances Lefebure) haalt zijn ex Christine (Janne Desmet) dat oude verhaal graag nog eens onder het stof.

‘Studio Tarara’, om 20.35 bij VTM