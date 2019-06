PREVIEW. Stenn en Rowena breken als eerste en duiken tussen de lakens in ‘Love Island’ TK

23 juni 2019

Het ging er al die tijd best zedig aan toe, maar na een dikke drie weken in de ‘Love Island’-villa beginnen de hormonen toch hoog op te laaien. Rowena en Stenn breken vanavond als eerste koppel en duiken tussen de lakens. “Ik was aan het slapen en toen tikte ze op mijn schouder. Wat moest ik anders doen?”, vertelt Stenn achteraf ietwat gegêneerd. Wat is hij te beklagen...