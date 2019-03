PREVIEW. Staf Coppens kuist nog snel de maan op voor zijn landing SD

30 maart 2019

09u00

Bron: VTM 0

Samen met Emma (5), Matthew (6) en Estée (6) trekt Staf Coppens naar een plek far far away: de maan. En dat met een échte raket. “We zijn nog voor de middag terug, het is echt op en af”, klinkt het. Maar voor die grote maanlanding kan plaatsvinden moet de maan eerst nog snel opgekuist worden... Staf to the rescue!

‘Dat Belooft Voor Later’: zaterdag om 20.25 uur bij VTM.