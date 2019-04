PREVIEW. Staf Coppens brengt dinosaurussen tot leven in ‘Dat Belooft Voor Later’: “Help, ik ben bang!” MVO

05 april 2019

18u46 0

In Dat Belooft Voor Later maakt Staf Coppens echt álles mogelijk. Zoals dinosaurussen tot leven brengen bijvoorbeeld. Op zaterdag 6 april trekt hij er met 6-jarigen Vita, Quinten en Hannefleur op uit naar het dinomuseum. Daar mogen ze de taken van bewaker Frank overnemen en krijgen ze de verantwoordelijkheid over een bijzonder dinosaurusei. Maar hoe reageren ze wanneer mama dinosaurus zich plots komt moeien? Staf zet het alvast op een lopen.

Dat ‘Belooft Voor Later’: op zaterdag 6 april om 20.25 bij VTM.