PREVIEW. Staande ovatie voor Antwerpse dansgroep in ‘Dance As One’ TDS

07 november 2018

16u09

Bron: VTM 0

“Het wordt geen dans met popjes en mensen pijn doen”, verwittigt de Antwerpse dance crew Vooddoogang in de tweede auditieaflevering van ‘Dance As One’. Dat synchroon dansen in werkelijk álle stijlen kan, bewijzen zij vanavond. Vooddoogang verrast met afrohouse, een dansstijl die juryleden Laurien Decibel, Jan Kooijman en Timor Steffens niet zo vaak de revue zien passeren. Met hun dans brengen ze het nazomergevoel in de studio. ‘Dance As One’: vanavond om 20u35 bij VTM.