PREVIEW. Spijt in ‘Topdokters’: “Ik dacht: zo'n proclamatie is niet zo belangrijk. Ik was fout.”

Spijt in 'Topdokters': "Ik dacht: zo'n proclamatie is niet zo belangrijk. Ik was fout."

25 maart 2019

08u14

Bron: VIER 0

Topdokters werken lange dagen in het ziekenhuis om de beste zorg te verlenen aan wildvreemde mensen. Hierdoor blijft er soms weinig tijd over voor hun eigen familie. “Toch spijtig dat je nooit bent komen kijken naar een voetbalmatch,” kreeg prof. Gewillig onlangs te horen van zijn nu volwassen zoon. Het kan ook anders: prof. Bellemans is opgeleid door een generatie chirurgen die nooit de ouder zijn geweest die ze wilden zijn, en heeft er altijd over gewaakt dat hij zijn kinderen groot zou zien worden.

‘Topdokters’, maandag om 20.35 uur op VIER