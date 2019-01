PREVIEW. Seizoen 2 van ‘DNA Nys’: “99% zeker dat hij het WK meerijdt” TK

15 januari 2019

Morgen start op Eén het tweede seizoen van ‘DNA Nys’, waarin Thibau - de zoon van Sven - gevolgd wordt bij z’n voorbereiding op het WK veldrijden op 2 februari in Denemarken. Daarin zien we dat de omgeving van Thibau als één blok achter hem staat. Bovendien wordt hij begeleid door dezelfde mensen als zijn vader. Is dat samen met zijn talent het recept voor succes?