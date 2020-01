PREVIEW: Sander loopt zware blessure op vlak voor duel tegen Guga Baúl in ‘Beat VTM’ SDE

27 januari 2020

12u58

Bron: VTM 0

Guga Baúl en zijn uitdager Sander zijn helemaal klaar voor dé clash van het jaar. Vanavond nemen zij het in de eerste aflevering van ‘Beat VTM’ tegen elkaar op in een wedstrijd olieworstelen. Kan hij zijn “kill switch” oproepen en een tegenstander onderuithalen? Dat is wat Sander graag wil ontdekken. Tijdens de trainingen met zijn coach Alfons loopt het echter mis en bezeert Sander zich zwaar aan de nek. Gooit de blessure roet in het eten voor zijn finaleduel tegen Guga?

