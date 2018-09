PREVIEW. Reuzenspin eist slachtoffer in 'Expeditie Robinson' SD

27 september 2018

14u39

Bron: VIER 1

Op Kamp Noord begint de dag in mineur. Anton is gebeten door een spin en voelt zich niet goed. En op een exotisch eiland is dat natuurlijk geen spinnetje van Europees formaat, maar een uit de kluiten gewassen exemplaar. De groep maakt zich daar zorgen over, want tijdens de volgende immuniteitsproef hebben ze Anton en zijn kracht echt nodig.

'Expeditie Robinson', vanavond om 20u35 op VIER.