PREVIEW: Regi vuurt eerste oorwurm uit ‘Liefde voor Muziek’ af SDE

12 maart 2020

21u11

Bron: VTM 1

Binnenkort start bij VTM het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. De eerste cover werd vandaag gelanceerd. Regi voegde een serieuze dosis dancevibes toe aan één van de bekendste songs van Gene Thomas: ‘Kom Wat Dichterbij’. Voor zijn cover haalt Regi nog twee extra verrassingen boven, die hij heeft meegesmokkeld voor de opnames. Jake Reese (bekend van de zomerhit ‘Ellie’) en OT (bekend van de hit ‘You Have A Heart’) zingen voor het eerst in duet én in het Nederlands. Het resultaat is een echte oorwurm die Gene meteen weet te raken en tegelijk een stevig feestje laat losbarsten..