PREVIEW. Pommeline gaat in ‘Celebs gaan daten’ de confrontatie aan met Fabrizio: “Ik ging van droomvrouw naar een stuk vuil”

Pommeline gaat in 'Celebs gaan daten' de confrontatie aan met Fabrizio: "Ik ging van droomvrouw naar een stuk vuil"

06 november 2019

14u24

Bron: VIJF 0 TV Dat het tussen Pommeline (25) en Fabrizio (26) fout is gelopen, is ondertussen algemeen bekend. De blonde schone is ondertussen volop naar een nieuwe liefde aan het zoeken in het programma ‘Celebs gaan daten’. Maar de breuk met Fabrizio blijft op haar wegen, en dus brengt Goedele Liekens (56) de twee exen samen voor een laatste gesprek.

De sfeer is al meteen gespannen wanneer Pommeline binnenwandelt. “Ga je nog trouwen straks?”, vraagt ze haar ex, wanneer ze ziet dat Fabrizio een deftig jasje aanheeft. “Nee jong. Ik dacht: ik kleed me een beetje deftig voor de verandering”, antwoordt hij. Al snel blijkt dat Fabrizio zelf om het gesprek tussen de twee ex-geliefden gevraagd heeft: “Omdat ik vernomen had dat het wat moeilijk ging. Dat het wat stroever verliep of dat de breuk nog niet voor honderd procent een plaats had gekregen.”

Daarop wil Goedele van Pommeline weten wat haar het meest pijn heeft gedaan toen het koppel uit elkaar ging. “Ik voelde me niet gewaardeerd”, klinkt het. “Ik ging in mijn ogen ineens van de droomvrouw naar een stuk vuil. Jij hebt altijd gezegd: heb je het dan niet voelen aankomen? Natuurlijk niet. Drie weken voor je het gedaan hebt, zat je met mij nog bij de weddingplanner, wetende dat je toen al met Julia weet-ik-veel-wat aan het bekokstoven was. Drie weken later krijg ik een puppy van je voor mijn verjaardag, en exact een week later laat je mij gewoon vallen.”

En ze gaat verder: “Ik had wel door dat het soms wat minder ging, maar dan moet je toch gewoon praten met elkaar? Dan zeg je: kijk, voor mij gaat het niet meer. Maar dan ga je niet mee naar de weddingplanner, dan laat je mij niet eerst nog in die droom geloven om mij daarna alles af te pakken. Dat deed mij gewoon heel veel pijn, Fabri”, geeft een emotionele Pommeline vervolgens toe.

‘Celebs gaan daten’, vrijdag om 20.35 op VIJF