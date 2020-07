PREVIEW. Peperdure Rolex-horloges onder de hamer op politieveiling BDB

Van diamanten Rolex-horloges tot designerkleren, van tassen van Hermès tot peperdure bolides. Miljoenen euro’s aan illegaal verkregen goederen gaan onder de hamer tijdens politieveilingen in Groot-Brittannië. ‘Telefacts Zomer’ neemt je dinsdagavond mee op onder andere een veiling waar tientallen Rolex-horloges verkocht worden vanaf 30.000 euro per stuk. Je ziet de aflevering om 22 uur op VTM en VTM GO.